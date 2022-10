CRTCU TRENTO * ANTITRUST: « AVVIATA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI DOLOMITI ENERGIA SPA, PER PRESUNTE MODIFICHE UNILATERALI ILLEGITTIME DEL PREZZO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS »

10.31 - mercoledì 19 ottobre 2022

Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di Dolomiti Energia Spa per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Inoltre ha inviato una richiesta di informazioni ad altre 25 società: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

A Dolomiti viene contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data.

“Siamo nel caos, migliaia di consumatori trentini coinvolti e senza nessuna comunicazione della società che chiarisca cosa stia facendo. L’intervento dell’Antitrust, da noi sollecitato, porterà chiarezza” così commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRTCU.

Il consiglio che diamo ai consumatori è comunque di contestare in forma scritta l’eventuale comunicazione di modifica unilaterale, in attesa di meglio comprendere cosa farà la società, se proporre impegni o continuare sulla propria linea, ritenendo valide le comunicazioni anteriori al 10 agosto, ma la cui modifica non si sia ancora perfezionata.

Qui il comunicato stampa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: