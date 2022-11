CRTCU – CENTROCONSUMATORI.TN.IT * BLACKWEEK 2022: « ACQUISTI ONLINE, OCCHIO ALLE TRUFFE DELLE OCCASIONI IMPERDIBILI »

11.01 - martedì 22 novembre 2022

Si sta avvicinando il periodo dell’anno in cui siamo bombardati da offerte incredibili: da qualche anno ormai l’ultimo periodo del mese di novembre coincide con il periodo dell’anno migliore in cui fare acquisti nei negozi e online.

Dai reclami presentati dai consumatori, emerge in questo periodo, che l’acquisto effettuato attraverso i social network non risulta avere ancora un grado di affidabilità sufficiente, perché spesso, risulta difficile identificare l’identità del venditore con tutti i conseguenti problemi di contatto e di gestione dei servizi post vendita.

Pagamenti in contrassegno effettuati compilando form di contatto su internet o effettuati su richiesta inviata a mezzo whatsapp, spesso non garantiscono un acquisto sicuro, così come il pagamento effettuato attraverso il bonifico bancario spesso indirizzato a persone private residenti all’estero o la contrattazione richiesta all’esterno di una piattaforma specifica dedicata agli acquisti.

Per evitare di cadere nelle trappole, lo Sportello Europeo dei Consumatori di Trento è a disposizione dei consumatori trentini per una valutazione preventiva dell’affidabilità di un’offerta trovata in rete al numero 0461984751 o via mail: sec@euroconsumatori.org.

Ricordiamo inoltre che in caso di problemi che non trovano soluzione con un professionista durante un acquisto online, è possibile rivolgersi per i consumatori residenti nella provincia di Trento al sistema di risoluzione delle controversie www.conciliareonline.it, organismo accreditato gratuito (ADR) istituito dal Centro Tutela Consumatori Utenti dell’Alto Adige e sostenuto dalla Camera di Commercio di Trento e che per gli acquisti online transfrontalieri all’interno dell’Unione Europea è disponibile la piattaforma ODR gestita dalla Commissione europea per la soluzione dei problemi con i venditori esteri.