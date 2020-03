CROCE ROSSA – TRENTO * EMERGENZA COVID-19: « DONATE DALL’ “ASSOCIAZIONE CINESE TRENTINO” 10.000 MASCHERINE CHIRURGICHE »

La comunità cinese che da decenni si è perfettamente integrata nella nostra terra e che fa capo all’”Associazione Cinese Trentino”, ha voluto manifestare l’affetto nei confronti della popolazione e l’apprezzamento per lo sforzo che Croce Rossa sta compiendo in questo periodo così difficile donando diecimila mascherine chirurgiche da mettere a disposizione dei dipendenti e dei volontari che da settimane stanno combattendo in prima linea contro il Coronavirus.

Il prezioso carico è stato consegnato personalmente dal presidente dell’”Associazione Cinese Trentino” al presidente provinciale della Cri Alessandro Brunialti nella sede della Sala operativa regionale, cuore dell’attività di protezione civile della Croce Rossa. Brunialti ha ringraziato sottolineando la vitale importanza di poter disporre di tali dispositivi di protezione individuale a tutela della salute degli operatori di Croce Rossa e ha auspicato, una volta superata l’emergenza, ancor più stretti rapporti di amicizia e collaborazione con la comunità cinese del Trentino.