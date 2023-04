CRI – CROCE ROSSA ITALIANA * FORMAZIONE VOLONTARI: « 22 AL 25 APRILE 2023 ALL’AREA “TRENTINO MUSIC ARENA DI MATTARELLO” »

17.00 - giovedì 20 aprile 2023

È un lungo weekend dedicato alla formazione dei volontari operativi nel settore delle emergenze di protezione civile quello organizzato dalla Croce Rossa Italiana che andrà in scena dal 22 al 25 aprile 2023 presso l’area Trentino Music Arena di Mattarello.

Nell’ambito dell’evento, sabato 22 aprile 2023 avverrà la Cerimonia di posizionamento della bandiera della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa presso la Campana dei Caduti a Rovereto alla presenza del Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, del Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e delle massime autorità civili e militari.

Nel corso della cerimonia verrà issata sul Colle di Miravalle la Bandiera della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa verrà issata sul Colle di Miravalle e andrà ad aggiungersi a quelle dei 104 Paesi e Organizzazioni mondiali che hanno aderito al Memorandum di Pace di Maria Dolens per onorare i Caduti di tutte le guerre e per invocare pace e fratellanza fra i popoli del mondo intero.

L’Esercitazione Nazionale dell’Area operazioni emergenza e soccorsi prevede l’allestimento di un Campo di Protezione Civile con esposizione di mezzi e materiali di ultima generazione in dotazione alla Croce Rossa Italiana per le emergenze in Italia e all’Estero. Si tratta di un campo formativo dove oltre quattrocento volontari provenienti da tutta Italia verranno addestrati all’allestimento di strutture e mezzi da movimentare in pronta partenza in occasione di grandi emergenze in campo nazionale e internazionale. La Croce Rossa Italiana, è infatti presente in diverse aree di intervento fuori dai confini nazionali, dall’Ucraina alla Turchia e alla Siria, e sono ancora presenti in tutti noi le immagini dell’impegno profuso dalla Cri in Patria nel periodo della pandemia.

L’evento sarà coronato da appuntamenti di contorno presso il Grand Hotel Trento con le Tavole rotonde:

Ø sabato 22 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00 “Ruolo del personale sanitario volontario all’interno delle Associ azioni di Volontariato”

Ø domenica 23 aprile dalle ore 10:00 “Da Lampedusa 2013 a Curo 2023: 10 anni di impegno per dare un’identità ai migranti dispersi e supportare le loro famiglie”

Ø lunedì 24 aprile dalle ore 16:00 alle ore 19:00 “L’impegno del Volontariato nelle attività di Protezione Civile: visione sul futuro tra leggi e regionalizzazioni”

Inoltre, lunedì 24 aprile dalle ore 10:00 “Porte Aperte” all’Area di San Vincenzo, a Mattarello, per la popolazione che potrà avere una visione di ciò che la Cri fa regolarmente in caso di calamità e toccare con mano strutture e mezzi in dotazione, ascoltare testimonianze e ricevere informazioni dai volontari presenti in loco.

Regina dell’esposizione (e della formazione logistica dei volontari) la nuova Eru, acronimo di Emergency Response Unit, unità di risposta rapida alle emergenze, un Campo base all’avanguardia progettato e realizzato con sistemi di ultima generazione. I volontari si formeranno inoltre sull’allestimento e sull’operatività delle stazioni Cbrn (decontaminazione da eventi di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare), di potabilizzazione dell’acqua, dei Posti medici avanzati (Pma), delle cucine e altro ancora.

L’Esercitazione Nazionale dell’Area operazioni emergenza e soccorsi di questo lungo fine settimana a Trento segue quella tenutasi nello scorso mese di dicembre a Olbia e precede altre analoghe iniziative su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di accrescere la professionalità degli operatori nell’emergenza e di testare mezzi e strutture sempre in line con le più moderne tecnologie.