CRCTU – TRENTO * VOLI CANCELLÀTI: «DAL 3 GIUGNO RIPRISTINATO IL DIRITTO A RIMBORSO ED INDENNIZZO, ENAC RICHIAMA LE COMPAGNIE AEREE AL RISPETTO DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI. »

Voli cancellati, dal 3 giugno ripristinato il diritto al rimborso e all’indennizzo. ENAC richiama le compagnie aeree al rispetto dei diritti dei passeggeri.

L’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) interviene a difesa dei consumatori con una comunicazione di ieri 18 giugno, specificando che la cancellazione di un volo dopo la data del 3 giugno non è più riconducibile a cause determinate dal Covid-19. Precisa l’Autorità che essendo state rimosse le restrizioni alla circolazione nel territorio nazionale ed europeo, le cancellazioni a partire da questa data, sembrano essere riconducibili più a scelte imprenditoriali che a problemi derivanti dalla pandemia e conferma quindi l’applicazione del Reg. 261/2004 che prevede il rimborso del prezzo del biglietto e il diritto di ricevere la compensazione pecuniaria nei casi previsti, ripristinando di fatto i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi che sono stati messi da parte durante il periodo di emergenza sanitaria dal Decreto Cura Italia.

Stop quindi al rimborso a mezzo voucher per i voli cancellati. Il voucher resta comunque una possibilità solo nel caso in cui il vettore dimostri che l’evento che ha determinato la cancellazione del volo sia riconducibile effettivamente al Covid-19, secondo quanto previsto dall’art. 88 bis della legge n.27 del 24 aprile 2020.

“L’intervento di Enac, si aggiunge alle azioni già intraprese dalla Commissione Europea e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per sottolineare come il diritto del consumatore di ricevere i rimborsi, in occasione della cancellazione di un viaggio da parte dell’operatore turistico sancito dalla normativa europea, non deve essere ostacolato da una scelta di economia operata dall’imprenditore, seppur gravato dalla crisi e dal blocco delle prenotazioni.” commenta il dott. Francesco Marcazzan, consulente del CRTCU.

Il CRTCU è a disposizione per informazione e assistenza ai consumatori in materia di viaggi. telefonando a telefonando allo 0461984751 o scrivendo alla mail info@centroconsumatori.tn.it