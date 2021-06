CORTE CONTI * SEZIONE GIURISDIZIONALE TN-AA/SÜDTIROL * COMUNE DI ROVERETO – NOMINA DIRETTORE GENERALE: « GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ DEL SINDACO (TN) / CONDANNA AL PAGAMENTO (DANNO COMPLESSIVO DI 265.895 EURO) »

Il danno complessivo è 265.895, ripartito a vario titolo fra Sindaco, Segretario generale e Dirigente del personale, a titolo principale.

Una quota minore è imputata a titolo sussidiario a giunta e commissione di concorso (salvo due assolti) a titolo sussidiario.

Questo significa, per la quota da ultimo descritta, che se non pagano i tre principali pagano i sussidiari.

La condanna ai principali è più pesante essendo stato riconosciuto il dolo nella gestione della procedura, preordinato a conferire l’incarico di D.g. a soggetto preventivamente individuato, in carenza dei titoli per l’incarico di vertice.

Nota: all’agenzia di stampa Opinione non è permesso pubblicare la sentenza integrale di 108 pagine (di cui siamo in possesso, pur con decine “omissis”…) per motivi legali (come comunicatoci dalla Corte dei Conti)