CORTE APPELLO – TRENTO * REPLICA A FLP: « FUNZIONARI MINISTERIALI, PRIVO DI FONDAMENTO IMPUTARE LA DILATAZIONE DEI TEMPI DI INGRESSO ALLE INEFFICIENZE LOCALI »

17.37 - lunedì 14 marzo 2022

In relazione alle notizie apparse sulla stampa locale in data odierna, divulgate dalla Segreteria Regionale della sigla sindacale FLP, la Presidente della Corte di Appello ritiene doveroso – nell’interesse dei lettori e dell’esatta conoscenza dei fatti – precisare quanto segue:

– Ai sensi dell’art. 14, comma 12 bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il personale addetto all’Ufficio per il Processo è in tutto il territorio nazionale ministeriale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e gestito direttamente dall’amministrazione centrale;

– il concorso per i 79 addetti all’Ufficio per il Processo per il distretto di Trento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 98 del 10 dicembre 2021, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande alle ore 14.00 del 17 gennaio 2022;

– la diversità dei tempi rispetto agli altri distretti è dovuta alle specificità normative scaturenti dallo Statuto autonomo della Regione, come emergenti nel bando stesso;

– nonostante tale gap temporale, l’amministrazione regionale si è attivata con largo anticipo per ogni intervento di sua – peraltro limitata – competenza, interloquendo anche in via diretta con il Ministero e predisponendo, in costante sinergia con questa Presidenza e con i Capi degli uffici coinvolti, ogni attività prodromica all’ingresso degli addetti;

– la stessa Presidenza e i Capi degli uffici hanno fin dall’inizio partecipato a tutti gli incontri programmati dall’amministrazione centrale per accompagnare gli Uffici giudiziari nell’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Progetto UPP, seguendone tutte le tappe;

– competente alla nomina della commissione esaminatrice di cui al comma 6 dell’art. 14, integrata con componenti indicati dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, è la Commissione interministeriale RIPAM, alla quale spetta altresì l’organizzazione dell’intera procedura concorsuale, anche attraverso il supporto di Formez PA;

– gli Uffici giudiziari del distretto sono pronti, grazie alla costante interlocuzione con il Ministero della Giustizia, la Regione T.A.A. e le Università dell’area Est del Paese, per quanto di rispettiva competenza, alla tempestiva attuazione del progetto secondo le indicazioni e direttive che perverranno dall’amministrazione centrale.

Resta priva di qualunque fondamento ogni affermazione finalizzata a imputare ad inefficienze locali la dilatazione dei tempi di ingresso dei funzionari ministeriali addetti all’Ufficio per il Processo nel territorio distrettuale, procedura estranea all’ambito di operatività della delega di cui al D.lgs. n. 16/2017.