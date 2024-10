“CORRIERE DELLA SERA” * INCHIESTA GABANELLI / RAVIZZA: «TAC E RISONANZE, MACCHINARI OBSOLETI IN SICILIA (73%) – TRENTO (67%) – TOSCANA (66% – LIGURIA (64%) – SARDEGNA (62%)»

09.43 - lunedì 7 ottobre 2024

CORRIERE DELLA SERA – 7/10/2024

Di Milena Gabanelli e Simona Ravizza

Nella diagnosi delle malattie più gravi il livello di efficienza dei macchinari fa la differenza. Mammografi, risonanze magnetiche, Tac, sostengono in Italia un carico di 65,5 milioni di prestazioni l’anno, il 58% negli ospedali pubblici e il 42% nelle strutture private convenzionate. La sostituzione di queste «grandi apparecchiature» può essere necessaria per usura, modalità di utilizzo, numero di guasti, costi di gestione, tecnologie obsolete. Proprio come avviene per le automobili.

(…)

Risonanze magnetiche

Allo stesso modo, una risonanza magnetica eseguita con un macchinario

«ad alto campo» fornisce una qualità di immagini più dettagliata e una durata dell’esame inferiore. Ogni anno si svol- gono oltre 4,6 milioni di risonanze: il 44% dei macchinari supera i dieci anni. In particolare, le Regioni che avrebbero il dovere assoluto di acquistarne di nuo- vi sono il Molise e la Valle d’Aosta, per- ché risulta che non ne possiedano nem- meno uno abbastanza recente. La percentuale di macchinari obsoleti è pre- occupante anche in Sicilia (73%), a Trento (67%), in Toscana (66%), in Ligu- ria (64%) e in Sardegna (62%).