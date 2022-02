CORECOM DEL TRENTINO * FREQUENZE TV: « CALENDARIO REFARMING IN TRENTINO, IL VIA DAL 4/2 » (IN ALLEGATO LOCALITÀ E DATI TECNICI )

17:46 - 4/02/2022

Dopo il passaggio alla codifica MPEG-4 da parte di alcuni canali Rai e Mediaset avvenuto lo scorso ottobre, ha preso il via da qualche settimana la seconda parte del percorso che porterà all’adozione sull’intero territorio nazionale del nuovo digitale terrestre, quella del cosiddetto refarming. Si tratta del rilascio della banda 700 MHz e del conseguente riposizionamento delle frequenze assegnate alle emittenti televisive sulla banda sub700, come previsto dal Piano Nazionale di Assegnazione Frequenze.

La procedura non avviene in un sol colpo bensì in modo progressivo, con fasi che coinvolgeranno le regioni in momenti diversi. Prima partire è stata la Sardegna che ha già ultimato l’iter, ora tocca ad un altro gruppo di regioni tra le quali il Trentino Alto Adige che sarà interessato dal 4 al 23 febbraio (in realtà in un singolo comune, quello di Ronzo Chienis, il riposizionamento è già avvenuto da una settimana).

Durante il refarming, per continuare a ricevere i canali potrebbe essere necessario risintonizzare i televisori manualmente, qualora non dispongano di una funzionalità che la effettua in modo automatico. Per il momento non è necessario né acquistare un decoder DVB-T2 né un nuovo Tv. Il processo di ridistribuzione delle frequenze non ha infatti alcun impatto sulla tecnologia del televisore, né sulla sua compatibilità, ma comporta esclusivamente un potenziale spostamento dei canali TV su altre frequenze.

Il passaggio definitivo al DVB-T2 è fissato per l’1 gennaio 2023, quando per continuare vedere le trasmissioni sarà necessario essere in possesso di un apparecchio con supporto al sistema di codifica HEVC Main10: tutti i televisori acquistati dal 2018 in poi dovrebbero essere già totalmente compatibili. Per gli altri sarà necessario l’utilizzo dell’apposito decoder.

Al fine di informare i cittadini sulla svolgimento del processo di refarming, si allegano le schede giornaliere dei comuni della Provincia autonoma di Trento coinvolti dalle operazioni di ricollocazione delle frequenze, con indicazione della data specifica.

Corecom del Trentino