CORAZZA (AGIRE PER IL TRENTINO) * COMUNALI TRENTO 2020: « IMPORTANTE RICONOSCERE IL GIUSTO PESO ALLE REALTà TERRITORIALI »

Comunali di Trento 2020, Corazza (AGIRE): “Importante riconoscere il giusto peso alle realtà territoriali. AGIRE può essere ponte con il mondo civico che ha radici nei valori del centrodestra”.

In questa fase importante per la definizione delle possibili alleanze delle prossime elezioni comunali che interesseranno la città di Trento, riteniamo importante rimarcare il ruolo delle liste territoriali e in particolare di quelle che si posizionano nell’area di centrodestra, come AGIRE per il Trentino.

Il segretario della Lega è stato incaricato di aprire un dialogo con il PATT e lo farà a nome e per conto di tutte le liste che appartengono all’attuale coalizione al governo provinciale. Questa scelta è avvenuta in considerazione del fatto che la Lega esprime attualmente il partito con maggiori consensi in termini elettorali. Ma le percentuali di voto non sono tutto, soprattutto se si tratta di elezioni comunali: sebbene le ultime provinciali abbiano indicato scelte ben precise da parte degli elettori, nell’ottica dei Comuni le cose possono essere anche molto diverse, in particolare con la possibilità che l’elettore dia più volentieri fiducia a movimenti locali rispetto ai nazionali, o che si possano riportare ad un voto territoriale coloro che si erano astenuti alle nazionali.

Per questo è importante rimarcare che quando Lega e PATT si parleranno, i primi dovranno presentarsi e parlare a nome di una coalizione e i secondi dovranno capire di avere davanti una delegazione che rappresenta più partiti e anime. AGIRE per il Trentino intende mettersi a disposizione in prima linea come ponte tra due realtà che hanno molti intenti comuni, ma anche molti sui quali possono divergere.

Riconoscere il giusto peso alle realtà territoriali è fondamentale per dare equilibrio alle attività politiche. Siamo inoltre consapevoli che per il PATT in questo momento sia importante tenere una posizione quanto più possibile “libera” per almeno due motivi: il primo che riguarda strettamente i numeri, che lo possono rendere determinante per gli esiti della tornata elettorale, il secondo per riuscire a tenere compatto il proprio movimento, in quanto eventuali apparentamenti dall’una o dall’altra parte potrebbero portare a rotture interne.

Per tutti questi motivi è fondamentale far capire che esiste un importante mondo civico, purtroppo ad oggi troppo frastagliato, che ha le proprie radici nei valori del centrodestra.

*

Mauro Corazza

Coordinatore di “AGIRE per il Trentino” per la città di Trento