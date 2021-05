“ CORAGGIO ITALIA “ * CAMERA DEPUTATI: « NASCE IL NUOVO GRUPPO, CON LUIGI BRUGNARO E GIOVANNI TOTI ANCHE L’ON. MICHAELA BIANCOFIORE »

Il nuovo Gruppo alla Camera dei Deputati, denominato “Coraggio Italia” conta sull’adesione di 25 parlamentari. È prevista domani una conferenza stampa per illustrare il progetto politico di Luigi Brugnaro e di Giovanni Toti.

Della nuova compagine faranno parte 12 parlamentari di Forza Italia, 4 ex Movimento 5 stelle ed un leghista. Oltre a loro altri otto colleghi onorevoli della formazione “Cambiamo”.

Coloro che hanno lasciato il partito del Presidente Berlusconi sono: Ecco i dodici deputati forzisti che hanno detto addio a Silvio Berlusconi: Marco Marin, Stefano Mugnai, Michaela Biancofiore, Matteo Dall’Osso, Maurizio D’Ettore, Guido Germano Pettarin, Cosimo Sibilia, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Fitzgerald Nissoli Fucsia e Maria Teresa Baldini.

Simone Furlan membro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia e leader dell’Esercito di Silvio, in una nota stampa ha così commentato la discesa in campo di Brugnaro: «È una grande notizia, per l’Italia, per i moderati, per i liberali, per tutto il mondo delle imprese e delle partite iva. Luigi è uomo del fare, dotato di visione e straordinarie capacità, dimostrate tanto come imprenditore, quanto come uomo di sport e sindaco di Venezia. Oggi più che mai occorre trovare il coraggio di batterci per ridare speranza all’Italia e consegnare un Paese migliore ai nostri figli.