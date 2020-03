COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * SEDUTE CONSIGLIO PAT: « KASWALDER RITIENE SIA IMPRESCINDIBILE PROVVEDERE A SEDERSI IN SEDILI NON CONTIGUI E FORNIRCI ALL’ENTRATA DELL’AULA DI MASCHERINE, GUANTI E AMUCHINA? »

Il Presidente del Consiglio provinciale ha dettato norme per regolare l’attività del Consiglio provinciale, a fronte dell’emergenza sanitaria in atto. In particolare ha disposto la sospensione fino al 3 aprile prossimo delle sedute consiliari e di commissione, ad eccezione di quelle programmate per oggi 12 marzo e per giovedì 19 marzo 2020 per la trattazione del disegno di legge n. 50.

Un disegno di legge importante, con cui si vuole fronteggiare la paralisi dell’economia dovuta al virus. Le sedute consiliari saranno a porte chiuse, ammessi solo stampa e un collaboratore per ogni consigliere, con l’invito a mantenere le distanze interpersonali di un metro.

Nulla dice invece sulle norme sanitarie a cui attenersi. Si ritiene sia imprescindibile provvedere a sedersi in sedili non contigui e fornirci all’entrata dell’Aula consiliare mascherine, guanti, amuchina. Sarebbe inoltre necessario prevedere, in accordo con la Regione, una disinfezione dell’Aula consiliare prima della seduta.

Non ritengo inoltre che sia necessaria la presenza dei giornalisti o altre persone, visto che le sedute del Consiglio sono on line.

La gravità della situazione consiglia di tutelare anche chi fa politica istituzionale, così come avvenuto in Parlamento in questi ultimi giorni. Niente deve essere lasciato al caso.

Ciò premesso interrogo il presidente del Consiglio provinciale per sapere:

se sia sua intenzione recepire i suggerimenti sopra esposti per migliorare le misure che riguardano la sicurezza di tutti i partecipanti ai lavori consiliari.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale Futura 2018