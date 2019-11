COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * MOBILITÀ: « GARANZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO VERSO LA VAL DI CEMBRA »

Mi è giunta segnalazione di una situazione anomala che si è creata nei trasporti pubblici nella tratta che porta da Trento alla val di Cembra.

Alle 17 e 20 ci sono due corriere che portano in val di Cembra. La prima la B102 che ferma tra l’altro a Verla, Cembra, Grumes, Capriana, Cavalese. La seconda la B105 che porta a Verla dove è previsto un cambio corriera per chi desidera raggiungere Palù di Giovo. Invece che partire contemporaneamente, pare che la corsa B105 rimanga ferma qualche minuto in più alla stazione di Trento e parta in ritardo rispetto all’altra corsa. Nel frattempo viene consigliato ai passeggeri a terra di salire tutti sulla corsa B102. Una volta partita, la corriera praticamente sempre vuota, arriva fino al Bren Center e torna indietro alla stazione.

Quindi parliamo di una corsa piena e talvolta strapiena e una corsa vuota. Si consideri che la maggior parte degli utilizzatori sono lavoratori e studenti in possesso di una smart card. La base dell’obbligo di validazione è quello della conoscenza, da parte degli Enti concedenti i servizi (PAT e Comuni), dei volumi di traffico registrato sui mezzi.

È prevedibile che la corsa delle 17 e 20 (B105) viaggiando quasi sempre vuota a breve potrebbe essere sospesa, vista la mancanza o il numero esiguo di passeggeri. Se l’obiettivo dichiarato è quello di potenziare i trasporti pubblici verso le valli, ci si chiede il perché di questo tipo di scelte.

Se da una parte il motivo è sicuramente economico, per evitare sprechi dovuti alla sottoutilizzazione dei mezzi, dall’altro se i servizi sono carenti la gente ricorrerà sempre all’auto, che meglio si presta ad ottimizzare i tempi.

Tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia per sapere:

se sia a conoscenza della dinamica sopra descritta;

quale sia la motivazione che spinge la corriere (B105) a ritardare la partenza rispetto all’orario, tra l’altro incoraggiando gli utenti a salire sull’altra corsa;

se corrisponda al vero che la corriera quando parte vuota arriva fino a Trento nord e poi rientra in stazione;

se sia nelle intenzioni di Trentino Trasporti cancellare in un prossimo futuro la corsa (B105);

se non ritenga che, considerata l’ora di punta della partenza delle due corse (17.20), utilizzate in prevalenza da lavoratori e studenti, debba essere garantita la permanenza di ambedue le corse, senza giochetti di ritardo nella partenza.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale FUTURA