COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * INCIDENTE SUANFARMA ROVERETO (TN): « LA PROTEZIONE CIVILE ERA A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITà DELLA FUORIUSCITA DI UNA NUBE DI POTASSIO CLAVULANATO? »

I fatti sono noti ma necessitano di chiarimenti nell’interesse della comunità. Ieri 2 settembre alle ore 9.30 si è sprigionata dalla industria Suanfarma di Rovereto una nube che i dirigenti aziendali hanno riferito fosse dovuta a fuoriuscita di potassio clavulanato, considerato innocuo. La protezione civile ha consigliato agli abitanti di Lizzana di rimanere chiusi in casa. Alle ore 13 il Presidente Fugatti ha dichiarato la fine dell’allarme dopo avere saputo dell’innocuità delle sostanze che componevano la nube.

Gli eventi necessitano di una completa conoscenza dei dati circostanziali sanitari che hanno provocato la fuga della nube, fenomeno che deve essere sempre considerato nel suo inizio scatenante teoricamente pericoloso per la popolazione, necessitando di completa conoscenza della composizione chimica della nube per dichiararne poi l’innocuità.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Giunta provinciale per sapere:

se la Protezione Civile era a conoscenza della possibilità che il rogo di alcuni macchinari avrebbe potuto scatenare la fuoriuscita di una nube di potassio clavulanato, dato che i dirigenti aziendali hanno immediatamente dichiarato che tale sostanza era la componente della nube e quindi innocua;

sulla base di quali dati obbiettivi la Protezione Civile ha invitato la popolazione a rimanere chiusa in casa, non conoscendo la composizione della nube e quindi considerandola teoricamente tossica;

se la Protezione Civile era al contrario in possesso di dati per poter ritenere la nube tossica;

se la Provincia è a conoscenza dei processi produttivi della ditta Suanfarma e di conseguenza dei possibili incidenti dannosi per lavoratori e per la popolazione che si possono verificare;

se la Protezione Civile ha potuto accertare quale macchinario ha subito i danni che hanno provocato la nube e se tali danni erano prevedibili;

sulla base di quali dati il presidente Fugatti ha potuto accertare l’innocuità della nube e da quali strutture provinciali gli sono stati forniti;

se è in corso attualmente, e lo sarà in futuro, un accurato controllo della salubrità dell’ atmosfera sopra l’insediamento industriale e soprattutto sulle aree abitative circostanti.

*

Cons. Lucia Coppola