COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * DIAGNOSI CORONAVIRUS: « VENGONO SOTTOPOSTI A TAMPONE I PAZIENTI ASINTOMATICI PRIMA DEL RICOVERO IN STRUTTURE OSPEDALIERE NON COVID? »

La diagnosi precoce e soprattutto la conoscenza di pazienti asintomatici della infezione Covid-19 sono fasi fondamentali nel trattamento della malattia, al fine di ottenerne la guarigione.

Può accadere che, pazienti ricoverati in strutture ospedaliere non Covid-19, come Chirurgia, Otorinolaringoiatria, Cardiologia ed Ostetricia-Ginecologia, possano essere portatori asintomatici di infezione Covid-19.

È pertanto necessario che tutti i pazienti, prima del ricovero in strutture ospedaliere non adibite alla cura dell’infezione da Covid-19, vengano sottoposti a tamponi, al fine di verificare se sono affetti da Coronavirus, pur in assenza di sintomi. L’accertamento dovrebbe essere eseguito nel reparto, durante il periodo pre-ricovero, in modo che i medici curanti del reparto stesso possano trarre le dovute conclusioni, in presenza di una infezione asintomatica da Covid-19.

*

Tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia di Trento e l’assessora competente per sapere:

se i malati ricoverati in strutture ospedaliere non adibite alla cura della infezione da Covid-19 sono sottoposti, nel sistema sanitario trentino, prima del ricovero, al tampone per accertare la presenza o l’assenza della infezione da Coronavirus asintomatica. In caso affermativo, si chiede in quali unità operative o strutture semplici degli ospedali trentini i pazienti sono stati sottoposti all’accertamento con tamponi per verificare la presenza o l’assenza dell’infezione, specificando l’inizio di tale procedura, il numero di pazienti esaminati a partire dal 1 gennaio 2020 nelle singole unità operative degli ospedali e il numero dei pazienti risultati positivi;

in caso di mancata esecuzione della procedura espressa in premessa, se ne chiede la motivazione.

*

Cons. Lucia Coppola