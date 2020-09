COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * COVID: « LO STATO CONSEGNERÀ 11 MILIONI DI MASCHERINE ALLE SCUOLE ITALIANE, LA PROVINCIA AUTONOMA COSA FA? »

Nel corso della presentazione del piano scuola il Presidente del Consiglio Conte ha tra le altre cose affermato: “Abbiamo predisposto la consegna alle scuole di gel sanificanti e di 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno, disponibili gratuitamente per personale e alunni. Non vogliamo discriminazioni”.

Mi è stato riferito da un genitore che una scuola elementare di Trento ha chiesto di portare le mascherine chirurgiche da casa. Altre scuole pare permettano di usare quelle di stoffa, più economiche perché utilizzabili più volte previo lavaggio.

È impensabile pensare di addossare alle famiglie il costo delle mascherine chirurgiche per gli studenti a scuola. Pensiamo a chi già versa in difficoltà economiche. Pensiamo a chi ha 3, 4 o più figli.

Ciò premesso si interroga il presidente della Provincia di Trento per sapere:

se nelle scuole del Trentino devono essere usate mascherine chirurgiche o si possono usare anche le mascherine di stoffa;

se le mascherine di stoffa offrono la stessa protezione delle mascherine chirurgiche;

se corrisponde al vero che la scelta tra le mascherine chirurgiche e quelle di stoffa sia lasciata in capo agli istituti scolastici;

nel caso fossero necessarie le mascherine chirurgiche se queste vengono fornite dalla scuola, come parrebbe di capire da quanto affermato dal presidente Conte o l’acquisto deve essere a carico della famiglia;

in base a quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri quante mascherine spettano al Trentino e se sono sufficienti a coprire il fabbisogno;

nel caso la spesa fosse a carico della famiglia se la Provincia intende farsi carico finanziariamente della fornitura delle mascherine.

*

Cons. Lucia Coppola