COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * CASTELLER: « A QUANTO AMMONTANO I COSTI DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA FAUNISTICA? »

Dalla relazione relativa al sopralluogo presso la struttura di detenzione degli orsi al Casteller, effettuato dal Raggruppamento Carabinieri Cites il 14 settembre scorso, si evince che sono in atto dei lavori di adeguamento della struttura volti a mitigare il rischio di ulteriori fughe degli orsi ospitati e ad ampliare la capacità recettiva della stessa. Infatti il presidente della Provincia di Trento ha espresso la volontà di proseguire con le ordinanze di cattura e captivazione di orsi ritenuti problematici.

Al tempo del sopralluogo era in fase di realizzazione una gabbia esterna al box indoor che ospita M49, di caratteristiche costruttive analoghe a quella della gabbia già esistente e di circa 12 mq di superficie collegata ad esso attraverso una ghigliottina, dotata di un soppalco che ne amplierebbe le dimensioni e di una vasca che dovrebbe consentire a M49 di disporre di un esiguo spazio esterno.

*

Altre opere in progetto:

la realizzazione di un’altra gabbia esterna analoga a quella in fase di costruzione a servizio dell’ultimo box indoor che attualmente ospita DJ3;

la sostituzione dei setti divisori elettrificati interni con barriere da cemento;

la pennellatura con lastre in metallo liscio della recinzione perimetrale per l’intera altezza;

la realizzazione di un’altra gabbia distante circa 200 metri dal recinto faunistico, utile ad ospitare eventuali individui rinvenuti in difficoltà per l’attività di recupero alla vita libera e che possa essere comunque utilizzata per l’eventuale isolamento degli individui ospitati dalla struttura.

Pare che i lavori dovranno terminare entro la fine del 2020.

E’ prevista la traslocazione dell’orsa DJ3 presso l’area faunistica di Spormaggiore e a lavori ultimati la reimmissione nella zona outdoor del Casteller di M49 e M57 lasciando quindi libero un recinto.

*

Ciò premesso interrogo il presidente della Provincia di Trento per sapere:

se è stata indetta una gara d’appalto per i lavori di ampliamento del Casteller o se i lavori sono stati affidati direttamente;

a chi è stato affidato il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Casteller e chi sta realizzando i lavori;

la motivazione per la quale non è stata prodotta a CITES la documentazione tecnica dei lavori al Casteller;

a quanto ammonta il costo della realizzazione dei lavori di ampliamento della zona faunistica Casteller;

a quanto ammonta dalla prima cattura di M49 ad oggi la spesa sostenuta per la gestione orsi, compresi i ricorsi, gli spostamenti degli animali, le cure mediche e quant’altro;

se è già avvenuta la traslocazione dell’orso DJ3 presso l’area faunistica di Spormaggiore;

se è stato richiesto il rilascio della certificazione CITES per il riconoscimento dell’idoneità della struttura di ricezione a Spormaggiore e per la deroga dai divieti di esposizione

al pubblico dell’orso, essendo tale area faunistica riconosciuta quale giardino zoologico;

in caso fosse stato richiesto quanto al punto sopra quale è stata la risposta di CITES;

se sono stati valutati i rischi per la traslocazione di DJ3 a Spormaggiore, dove vivono altri due orsi, dove non esistono strutture di preambientamento e dove sono possibili iterazioni aggressive tra gli orsi.

*

Cons. Lucia Coppola