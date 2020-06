COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * ALLOGGI TURISTICI – ADEMPIMENTI BUROCRATICI: « TRENTINO DIGITALE SPA POTREBBE DEDICARSI A REALIZZARE LA PIATTAFORMA NECESSARIA? »

Pagare le tasse è, ovviamente, un dovere per ogni cittadino. Quando il pagamento delle tasse obbliga ad adempimenti burocratici aggiuntivi è normale che il cittadino protesti e si lamenti.

E’ il caso di coloro che ospitano turisti in alloggi privati.

Allo stato attuale una volta censiti gli appartamenti in questione i proprietari devono espletare adempimenti su diverse piattaforme che rendono abbastanza complessa la gestione:

(1) conferimento dei dati degli ospiti per la pubblica sicurezza alla Questura su apposito portale;

(2) conferimento dei dati del periodo (e della quantità di ospiti) su portale di Trentino Riscossione per il calcolo e il pagamento dell’imposta di soggiorno;

(3) compilare il modulo ISTAT da consegnare alle APT di zona.

Intendiamoci, tutte azioni opportune o legate ad esigenze di sicurezza pubblica, ma che potrebbero essere più semplici per l’utente e più efficaci per i controlli se la Provincia, attraverso una convenzione con gli Enti coinvolti, realizzasse un unico portale dove inserire, con un solo accesso, i dati richiesti dalla Questura, dalla Apt e Trentino riscossioni.

Trentino digitale S.p.A. potrebbe dedicarsi a realizzare la piattaforma informatica necessaria.

Nulla di troppo complicato e, ovviamente, minori perdite di tempo per l’utente.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se non intenda ragionevole la soluzione prospettata per semplificare la vita agli utenti e, in tal caso, se intenda attivare il Servizio provinciale competente per realizzare concretamente quanto suggerito.

Cons. Lucia Coppola