COPPOLA (FUTURA) * DIMISSIONI GHEZZI: « NON POSSO CHE IMMAGINARE UN’URGENZA E L’INTENZIONE DI DARE ALLA VITA UN DIVERSO INDIRIZZO, NON POSSO CHE RISPETTARE LA SUA SCELTA »

Le dimissioni di Paolo Ghezzi sono arrivate come un fulmine a ciel sereno in questo sabato di novembre. Lasciandomi stupita e rattristata, umanamente e politicamente. Credo che nessuno possa prendere con leggerezza una simile decisione. A fronte di migliaia di voti ricevuti e di un impegno consiliare appassionato e politicamente molto significativo come quello di Paolo Ghezzi. Dunque non posso che immaginare un’urgenza e certo l’intenzione di dare alla propria vita un diverso indirizzo. Perciò non posso che rispettare la sua scelta.

Questi due anni di lavoro consiliare, nonostante l’interruzione del rapporto tra Verdi e Futura, di cui siamo stati soci fondatori, a causa di differenti punti di vista in relazione al simbolo da presentare alle elezioni comunali, non ha minimamente inficiato la positiva e fattiva collaborazione nel gruppo consiliare provinciale di Futura.

Abbiamo lavorato in sintonia tra di noi e con le nostre collaboratrici, deciso insieme passo dopo passo il lavoro politico, sostenendoci e approfondendo gli ambiti di reciproco interesse e competenza. Non ci sono mai stati motivi di screzio e ci siamo sempre rispettati. Pur con le nostre differenze, la storia del nostro percorso di vita e politico. Auguro perciò a Paolo di continuare il suo cammino politico, se pure non istituzionale, di coltivare le sue passioni e di stare bene e sereno in tutto ciò che farà.

Lo ringrazio per questo proficuo tempo insieme con affetto e amicizia.

Buona vita.

*

Lucia Coppola

Consigliera provinciale di Futura e portavoce dei Verdi trentini