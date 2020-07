COPPOLA (FUTURA) * BILANCIO ASSESTAMENTO 2020: « GRAVE COMPORTAMENTO DELLA GIUNTA FUGATTI, SCRANNI VUOTI DURANTE LA DISCUSSIONE GENERALE »

Grave comportamento della giunta Fugatti: gli scranni vuoti durante la discussione generale sul Bilancio di Assestamento 2020.

Dopo aver letto attentamente e studiato tutti gli atti e i documenti relativi al Bilancio di Assestamento 2020, ed aver prodotto un lungo e argomentato documento. con considerazioni e proposte credo tutt’altro che banali, rilevo con rammarico che sono intervenuta in un’ aula praticamente vuota, a parte qualche sparuto consigliere, in assenza di tutti gli assessori e del Presidente Fugatti.

A parte la mia persona, stessa sorte è toccata a tutti i consiglieri di minoranza. Ritengo molto avvilente sul piano politico, istituzionale e anche umano, parlare di temi così importanti in assenza di coloro che dovrebbero ascoltare,rispondere e magari fare tesoro anche di qualche idea o considerazione delle minoranze. Lavorare in questo modo, in totale mancanza di rispetto della istituzione consiliare, delle dinamiche d’aula, della dialettica tra le parti è molto demotivante e avvilente.

Mi sono sentita totalmente inutile dentro questo Consiglio provinciale nel quale sono entrata perché scelta e votata dai cittadini trentini che credevano nel mio percorso e nutrivano speranze sull’efficacia del mio lavoro. Lavorare con queste modalità, disattenzione, assenza di alcun riscontro, svilisce l’ istituzione, l’impegno profuso e le ragioni del nostro, mio, agire politico. Ed è anche umanamente insopportabile.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale di Futura.