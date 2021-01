COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * SANITÀ: « QUANTE SONO E DA CHI SONO COMPOSTE LE UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE IN TRENTINO? »

È stato ampiamente riportato che il Trentino è tristemente maglia nera per quanto riguarda il numero dei ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Le motivazioni di tale primato possono essere ricercate o in una maggiore virulenza del virus, molto discutibile, oppure in un carente trattamento degli utenti a domicilio da parte delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale).

Altre motivazioni le lascio eventualmente alle considerazioni dell’assessora alla sanità.

Nel trattamento domiciliare grande importanza è stata conferita alla struttura USCA che avrebbe dovuto essere la massima espressione di efficienza ed efficacia nel trattamento del Covid 19, soprattutto nelle fasi iniziali.

Il maggior numero di ricoverati nei reparti ospedalieri Covid 19 e in rianimazione impone chiarimenti sulla funzionalità e organizzazione di queste Unità speciali.

*

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

quante sono e da chi sono composte le USCA in Trentino;

dove sono operative;

se gli operatori delle USCA si recano sempre a domicilio e in caso affermativo quanti interventi sono stati eseguiti al 31 dicembre 2020;

se corrisponde al vero che frequentemente gli interventi da parte delle USCA vengono eseguiti per via telefonica;

in caso affermativo se esistono linee guida sulla base delle quali il telefono viene preferito alla visita domiciliare;

quante ecografie polmonari sono state eseguite sino al 31 dicembre 2020 a domicilio al fine di verificare l’interessamento polmonare da parte del Covid 19;

quante di queste ecografie sono state seguite da Tac.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde