COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * PRENOTAZIONE VACCINI: « È VERO CHE CHI SI TROVA A DOVERE DISDIRE UN APPUNTAMENTO SI TROVA IL NUMERO VERDE DEL CUP DEL LAZIO? »

Sono note le difficoltà che in questi mesi hanno incontrato molti di coloro che hanno cercato di prenotare la propria vaccinazione on line.

Sembrerebbe che la lista degli intoppi non sia finita. Alcuni utenti non riescono a completare la procedura di prenotazione perché, soprattutto se si usa lo smartphone, una delle condizioni da accettare non risulta visibile. L’utente deve scorrere la pagina web e solo dopo aver trovato la voce da spuntare proseguire. Dato che molti utenti non sono esperti di computer il disagio risulta notevole.

Inoltre a chi si trova nella necessità di spostare o disdire uno degli appuntamenti talvolta il Cup on line dell’Apss rimanda, non si capisce come, sulla pagina del Cup della Regione Lazio.

*

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se corrisponde al vero che molti utenti non sarebbero riusciti a completare la procedura di prenotazione della vaccinazione perché una delle condizioni da accettare non risulta visibile soprattutto dallo smartphone;

se corrisponde al vero che talvolta chi si trova a dover spostare o disdire un appuntamento invece di trovarsi di fronte i contatti trentini si trova il numero verde del Cup del Lazio; come sia possibile un tale disguido;

come si sta cercando di risolvere, si spera in tempi brevissimi, queste gravi anomalie del sistema in modo da permettere agli utenti trentini di potersi prenotare facilmente per la vaccinazione.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde