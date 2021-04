COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * COVID: « QUANTE PERSONE OVER 80 HANNO FINO AD ORA ADERITO ALLA CAMPAGNA VACCINALE E QUANTI NE MANCANO ANCORA ALL’APPELLO? »

Desidero sollevare una questione importante. Mi riferisco alla difficoltà degli anziani privi di una rete familiare o amicale di supporto a recarsi in autonomia presso un centro vaccinale. In molte città italiane è stato istituito un servizio taxi gratuito riservato alle fasce più deboli della popolazione. Infatti diversi utenti potrebbero incontrare difficoltà o non avere la possibilità di raggiungere l’Hub vaccinale in autonomia o, ancora, non avere parenti disponibili ad accompagnarli. Non solo, alcuni anziani non sanno di avere la possibilità di accedere alla vaccinazione a domicilio oppure presso il proprio medico di base. Non sanno che in molte realtà sono sorte reti di volontariato che aiutano chi ne ha bisogno. Solitudine che spesso crea disorientamento e paura e troppo spesso rinuncia.

Il punto della questione è questo: siamo in grado di raggiungere con le informazioni tutti i cittadini over 80? Sappiamo che sono circa 35 mila, che non tutti sono stati vaccinati.

*

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

quante persone over 80 hanno fino ad ora aderito alla campagna vaccinale e quanti ne mancano ancora all’appello;

quanti sono stati vaccinati presso il proprio medico di base e quanti invece si sono recati presso una postazione vaccinale;

quante richieste di vaccinazione a domicilio sono arrivate dagli over 80 e quante ad oggi sono state soddisfatte;

se ritenga possa essere utile coinvolgere i Comuni per aprire un confronto con le associazioni di volontariato e la categoria dei taxisti che operano sul territorio per avviare un progetto

di taxi gratuito per supportare le persone che non hanno una rete di sostegno o versa in difficoltà economiche, come si sta facendo in molte realtà italiane;

come si pensa di poter raggiungere i tanti anziani che ancora non si sono ancora vaccinati.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde