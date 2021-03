COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * COVID: « COME FUNZIONA IN PROVINCIA DI TRENTO LA PANCHINA VACCINALE? »

Il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, con un’ordinanza firmata il 16 marzo, ha disposto che le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, vengano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e successive raccomandazioni.

Tale richiesta è stata presa in carico dalle singole Regioni, che hanno concordato di organizzare delle liste straordinarie per sostituire, al volo e senza sprecare dosi, gli appuntamenti non rispettati in giornata. Le chiamano “panchine”, mutuando dal calcio la parola: pronti a sostituire i candidati mancanti. Ottimizzare è la parola d’ordine, anche se ogni Regione ha scelto un approccio diverso e personale.

A Trento è stato allestito dal 15 febbraio scorso presso il CTE, Centro Trentino Esposizioni, un centro vaccinale per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Le vaccinazioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì e terminano verso le 16 e 30 perché l’ultimo della lista viene vaccinato alle 16.

Delle persone si sono recate verso quell’ora al Cte per vedere se c’erano delle dosi in esubero e quindi anticipare la vaccinazione ma, mentre ad alcuni è stato risposto che non viene effettuato questo servizio, ad altri è stato risposto che si sa già a chi destinare le dosi rimaste a fine giornata.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se e come è stata organizzata in provincia di Trento la cosiddetta “panchina vaccinale” cioè la somministrazione di dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, in modo da ottimizzarne l’impiego ed evitare sprechi.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde