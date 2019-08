COORDINAMENTO NO VALDASTICO NORD – A31 * SCRITTE OFFENSIVE AL TRINCERONE: « NO A BECERE VOLGARITà CHE  VANDALIZZANO LUOGHI STORICI CHE APPARTENGONO ALLA COLLETTIVITà »

ll Coordinamento No Valdastico Nord – A31 stigmatizza i comportamenti di coloro che con becere volgarità hanno vandalizzato luoghi storici che appartengono alla collettività tutta.

Il Coordinamento in questo ultimo anno ha svolto molte iniziative (manifestazioni, serate informative, gazebi, raccolta firme etc.) per informare la cittadinanza dell’inutilità e dannosità di tale collegamento: intendiamo attenerci a questi metodi, tipici della Società Civile.

Pertanto, il Coordinamento si dissocia nettamente da qualsiasi forma di protesta che preveda insulti, minacce ed illazioni, intendendo anzi proseguire la lotta utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, compresi gli striscioni con contenuti e messaggi seri e civili.

COORDINAMENTO NO VALDASTICO NORD A31

ACSD Tra le Rocce e il Cielo

Associazione La Pimpinella

Associazione Marcolina per la Tutela del Territorio

AgricUltura sez. Trentino

Amici della Terra – sez. Alto Garda e Ledro

Circolo Ricreativo “Amici di Foppiano”

Coro “La Valle” di Terragnolo

ENPA – sez. Trentino

GaSud Rovereto – gruppo acquisto solidale di Rovereto e zone limitrofe

Gruppo Culturale UCT – Uomo Città Territorio

Gruppo Italiano Amici della Natura

Italia Nostra – sez. trentina

LAC – sez. Trentino Alto Adige/Südtirol

LAV Italia

Ledro Inselberg

Legambiente – sez. Trentino Alto Adige

LIPU – sez. Trentino

Medicina Democratica – sez. Trentino

Medici per l’Ambiente ISDE – sez. Trentino

Mountain Wilderness Italia

OdV A Maloca

Organizzazione Internazionale Protezione Animali – sez. Trento

RIserva Cacciatori di Terragnolo

Salviamo la Val d’Astico

SOS Anfibi ONLUS

SOS Anfibi – gruppo di Vicenza

Terragnolo Eventi

WWF Italia

WWF – O.A. Trentino

YAKU