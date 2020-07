COOPERAZIONE TRENTINA * NOMINE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: « GLI ELETTI NEL CDA, NEI TRASVERSALI  RIGOTTI (MEZZACORONA) – CARLI (COMPUTER LEARNING), FELLIN (VALES) – SPAGNI (FC ATESINA) »

Federazione, ecco gli eletti in Consiglio di Amministrazione. Conclusi gli scrutini, questi i risultati delle votazioni all’assemblea della Federazione. Nei trasversali entrano Luca Rigotti (Gruppo Mezzacorona), Alberto Carli (Computer Learning), Paolo Fellin (Vales) e Paolo Spagni (Fc Atesina).

Concluse le operazioni di scrutinio dei voti espressi per il Consiglio di Amministrazione della Federazione Trentina della Cooperazione, questi sono i risultati.

Tra i consiglieri ‘trasversali’ sono stati eletti (in ordine di preferenze) Luca Rigotti (Gruppo Mezzacorona), Alberto Carli (Computer Learning), Paolo Fellin (Vales) e Paolo Spagni (Fc Atesina).

Non ce l’hanno fatta Filippo Bazzanella, Roberto Tonezzer, Luca Riccadonna (primo dei non eletti), Nadia Pedot, Paolo Fellin, Tomaso Bergamo.

SETTORE AGRICOLO (sempre in ordine di preferenze, anche i successivi): Michele Odorizzi (Melinda) per quello frutticolo, Lorenzo Libera (Cavit) in rappresentanza del comparto vitivinicolo, Renzo Marchesi (Concast – Trentingrana) per zootecnico e lattiero-caseario e Rodolfo Brochetti (La Trentina) .

SETTORE CREDITO: Claudio Valorz (Cr Val di Sole), Enzo Zampiccoli (Cr Alto Garda), Adriano Orsi (Cr Alta Vallagarina) e Mauro Mendini (Cassa Rurale Rotaliana e Giovo).

SETTORE CONSUMO: Paola Dal Sasso (Fc Val di Fiemme), Francesca Broch (Fc Primiero), Heinrich Grandi (Sait) e Aldo Marzari (Fc Vattaro e Altipiani).

SETTORE SOCIALI E ABITAZIONE: Serenella Cipriani (Consolida, Gruppo 78), Italo Monfredini (Spes) e Francesco a Beccara (Alpi).

SETTORE PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI (3 posti): Pamela Gurlini (Ecoopera), Germano Preghenella (Cla, Multiservizi) e Steno Fontanari (Mpa Solutions).