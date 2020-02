CONZATTI (IV) * FEMMINICIDIO: « PROROGATA LA COMMISSIONE, LAVOREREMO PER REALIZZARE UNA RETE NAZIONALE DI CENTRI PER UOMINI MALTRATTANTI »

Femminicidio: Conzatti (IV), “Prorogata commissione, avanti anche su uomini”. “La commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonchè su ogni forma di violenza di genere, di cui oggi in Senato è stata votata la proroga del termine, prosegue il suo lavoro di indagine e approfondimento necessari a contrastare il fenomeno del femminicidio e della violenza sulle donne nel nostro Paese. Il lavoro dell’Ufficio di Presidenza si concentrerà adesso sulle cause più profonde del fenomeno della violenza di genere, che si individuano nel comportamento maschile .” Lo dichiara la Senatrice Donatella Conzatti, membro dell’Ufficio di Presidenza della Commissione sul femminicidio.

“In particolare, in riferimento al tema della protezione, la Commissione ha deciso di soffermarsi sul tema del recupero degli uomini maltrattanti, prevedendo un percorso di rieducazione e riabilitazione specifico. Lavoreremo per la realizzazione di una rete nazionale di centri per uomini maltrattanti, che abbia ben chiara la priorità che va data alla sicurezza, al supporto e ai diritti delle vittime, in piena coerenza con la Convenzione di Istanbul. Durante la missione a Trento e Rovereto – prosegue Conzatti – la Commissione ha avuto modo di constatare l’efficienza di centri per uomini maltrattanti già presenti e funzionanti, una buona prassi cui ispirarsi su tutto il territorio nazionale.” conclude Conzatti.