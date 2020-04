CONZATTI (IV) * FASE 2: « NOSTRA MOZIONE SU LAVORO DONNE, SENZA SCUOLE A RISCHIO L’OCCUPAZIONE FEMMINILE »

“Le donne non devono pagare questa fase che alterna in modo molto approssimativo chiusure e riaperture. Finché non ci saranno le scuole aperte quelle che sono destinate a fare le spese in termini di lavoro sono le donne, su cui rischia di ricadere la mancanza di attenzione per i servizi ai bambini, servizi del tutto dimenticati da Conte nell’ultimo Dpcm. Dire semplicemente no, come è stato detto, alle proposte avanzate dalla Ministra per la Famiglia e Pari opportunitá Bonetti, significa infatti non dare risposte ai genitori che devono rientrare al lavoro ed in particolare alle donne sulle quali ancora grava il maggior peso della conciliazione.

Per questa ragione Italia Viva crede che sia necessario ed urgente parlamentarizzare il tema dell’occupazione femminile. Chiediamo al governo, con una mozione rivolta al Presidente Conte, di assumere precisi impegni nei confronti delle mamme che lavorano. E in tal modo lo sollecitiamo a dare risposte immediate alle giuste proposte della ministra Bonetti: le famiglie hanno bisogno adesso di sapere come potranno conciliare i tempi di lavoro con la cura dei figli, devono avere ampia disponibilità di risorse per affidare i bambini alle baby sitter e devono poter mandare i loro figli ai centri estivi.

Ma soprattutto: senza scuola e servizi all’infanzia ed ai ragazzi con disabilità rischia non esserci nessuna Fase 2 per le donne che potrebbero dover scegliere di lasciare il lavoro. Non possiamo permetterci anche un’ecatombe di posti di lavoro femminili “, così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, primo firmatario con le senatrici Donatella Conzatti e Daniela Sbrollini e dei senatori e delle senatrici del Gruppo di IV di una mozione sulla parità di genere al tempo del Covid.