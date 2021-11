CONZATTI (IV) * COP26 – GLASGOW: « NON POSSO NON NOTARE CHE TRA COLORO CHE SONO CHIAMATI A DECIDERE SUL FUTURO CLIMATICO DEL MONDO LE DONNE SI CONTANO SULLE DITA DI UNA MANO »

“Guardiamo tutti con ottimismo e speranza al summit della Cop26 di Glasgow ma non posso non notare che tra coloro che sono chiamati a decidere sul futuro climatico del mondo le donne si contano sulle dita di una mano. Eppure sono loro, insieme ai più giovani, le persone che per prime subiranno gli effetti negativi del riscaldamento globale. Alle donne viene lasciato lo spazio del lavoro più faticoso ma nello stesso tempo non decisivo, quello di mobilitare le opinioni. Si pensi all’impegno profuso da ragazze come Greta Thunberg e Vanessa Nakate.

Le donne dovrebbero invece apportare un contributo fondamentale non solo a questo summit ma più in generale alla pianificazione delle strategie future sul clima. Basti pensare al grande lavoro fatto dalla premier finlandese Sanna Marin, che per il suo Paese punta all’obiettivo della carbon neutrality al 2035 e Jacinda Ardern, la premier neozelandese che da tempo si è impegnata a traghettare il Paese verso il 100% di energia rinnovabile entro il 2030”, così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti segretaria della commissione bilancio del Senato.