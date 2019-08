CONZATTI (FI) * GOVERNO: « FORZA ITALIA FARà OPPOSIZIONE CONVINTA E COERENTE AL NUOVO GOVERNO PD E M5S CHE SI STA FORMANDO IN QUESTE ORE »

Governo: Conzatti, FI sarà coerentemente all’opposizione. “Forza Italia farà opposizione convinta e coerente al nuovo governo PD e M5S che si sta formando in queste ore. I programmi di questa nuova maggioranza sono ancora in divenire e non sono ancora stati resi noti, ma conoscendo le idee economiche che contraddistinguono i due nuovi alleati di Governo, difficilmente avremo elementi per votare la prossima manovra di bilancio, resa complicata dalla pesante eredità lasciata dal precedente esecutivo.

C’è bisogno di un programma di Governo che dia una sferzata decisa verso la crescita del Paese, attraverso una manovra di bilancio coraggiosa, misure per lo sviluppo e il sostegno alle imprese, la sterilizzazione dell’IVA, la riduzione della pressione fiscale, la sburocratizzazione della Pubblica Amministrazione e provvedimenti per una giustizia più garantista e meno giustizialista.” lo ha dichiarato la Senatrice Donatella Conzatti, vicepresidente della Commissione sul femminicidio e membro della Commissione Finanze, nel corso di una intervista a Class Milano Finanza.