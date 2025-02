CONTE (M5S) * «I CITTADINI IN FILA IN ATTESA DI GIUSTIZIA, I PROCURATORI SOMMERSI DA 2000 FASCICOLI»

08.44 - lunedì 10 febbraio 2025

I cittadini in fila in attesa di giustizia, i Procuratori sommersi da 2000 fascicoli, carenze di personale enormi nei Tribunali e il Governo impegnato solo a tutelare la (in)giustizia per la categoria dei politici che rivendicano totale impunità.

Cancellano il reato di chi fa abusi di potere, limitano le intercettazioni, ripropongono la vecchia immunità per i politici dell’era pre-Tangentopoli. Alla giustizia per i cittadini comuni chi ci pensa? Di certo non Meloni e Nordio. Due cose le hanno fatte: un’app non funzionante per il processo telematico penale e una riforma che fa scappare criminali e spacciatori, che vengono avvisati prima di essere arrestati.

Un trionfo.