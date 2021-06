CONSULTE GENITORI PROVINCE TRENTO E BOLZANO * ISTRUZIONE: « PROSPETTIVE PER UNA NUOVA SCUOLA / PERSPEKTIVEN FÜR EINE NEUE SCHULE / PROSPETIVES PER NA NUEVA SCOLA »

Nosc jëuni a messù renunzië ala liedëza, al sport y ala vita soziela.

Tres la bona culaburazion danter maestri y families an cialà de tenì n cër balanz per si bënsté, che ie al mumënt na resieda. Ne dausson nia desmincé che per i jëuni ie la dinamica dla tlas y l organich di maester n gran pont de referimënt, che pudëssa, sce nia costeledes bën, avëi conseguenzes negatives.

L ie mpurtant che l vënie cunlià scola y familia cun na urganisazion preventiva per garantì sibes la drëta furmazion che ënghe l bënsté di sculeies.

Cun na vijon de proietazion che vej dant n stanziamënt straurdiner de scioldi per la scola coche n azion per fe deventé concret la pert prinzipiela dla educazion y dl’istruzion dit plu iedesc dal presidënt dl cunsëi de i ministri, Draghi y dal minster a l’istruzion Bianchi, fossl debujën de anjenië ca n plan per smendrì l numer de sculeies la tlasses, n pert judá do nce dal svilup demografich y che fos desegur n ejëmpl inovativ per na vëira autonomia, de chela che on dassën debujën.

Scebën che se rendon cont dla dificulteies economiches, che à tucà gran pert di setores, ons uservà che l ie for la scola che l’à paia. L plu cun defizic tl ciamp pedagogich y psichich, cossa per nëus genitores scialdi da muië. Do nosta minonga iel degun respet ti cunfronc dl sistem scolastich che á nvestí tan de energies ti ultimi mënsc.