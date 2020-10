CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI * SCUOLA TRENTINA: DIVAN, « IL MIO AUGURIO AGLI STUDENTI CHE SI TROVANO A DOVER ELEGGERE I PROPRI RAPPRESENTANTI, SCEGLIETE I MIGLIORI CANDIDATI  »

Esprimo il mio augurio più sincero a tutti gli studenti che si trovano in questi giorni a dover eleggere i propri rappresentanti. Auspico possiate scegliere i migliori candidati per garantirvi una rappresentanza forte ed equilibrata. Il mio ringraziamento più sincero ai Colleghi eletti in Consulta Provinciale lo scorso anno, con cui ho operato serenamente durante questo breve anno di legislatura”. Così in una nota il Cons. Leonardo Divan, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Trento.

*

Leonardo Divan