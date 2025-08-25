CONSULTA PAT PER LA SALUTE * DIPARTIMENTO SALUTE: PRESIDENTE VILIOTTI, «ACCOGLIAMO CON FAVORE LA DESIGNAZIONE DEL DOTTOR ZIGLIO, NUOVO DIRIGENTE GENERALE»

17.34 - lunedì 25 agosto 2025
Accogliamo con favore la designazione del dott. Andrea Ziglio quale nuovo Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, una nomina che ne premia competenza e professionalità.
Auspichiamo, in una visione condivisa con i professionisti del settore e le associazioni dei pazienti, di affrontare con una rinnovata determinazione le sfide che la sanità trentina pone, consapevoli della necessità di rinforzare il servizio sanitario pubblico per rispondere ai bisogni di tutti i cittadini.
Certi che, attraverso la collaborazione di tutti, potremo raggiungere traguardi significativi, porgiamo le nostre congratulazioni e un augurio di buon lavoro.
Dottoressa Elisa Viliotti
Presidente Consulta provincia Trento per la Salute
