Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

CONSULTA PAT PER LA SALUTE * DIPARTIMENTO SALUTE: PRESIDENTE VILIOTTI, «ACCOGLIAMO CON FAVORE LA DESIGNAZIONE DEL DOTTOR ZIGLIO, NUOVO DIRIGENTE GENERALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.34 - lunedì 25 agosto 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Accogliamo con favore la designazione del dott. Andrea Ziglio quale nuovo Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, una nomina che ne premia competenza e professionalità.
Auspichiamo, in una visione condivisa con i professionisti del settore e le associazioni dei pazienti, di affrontare con una rinnovata determinazione le sfide che la sanità trentina pone, consapevoli della necessità di rinforzare il servizio sanitario pubblico per rispondere ai bisogni di tutti i cittadini.
Certi che, attraverso la collaborazione di tutti, potremo raggiungere traguardi significativi, porgiamo le nostre congratulazioni e un augurio di buon lavoro.
*
Dottoressa Elisa Viliotti
Presidente Consulta provincia Trento per la Salute
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.