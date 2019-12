CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE – LAPIANA E DETASSIS * “COMETA SONORA”: « IL QUARTIERE “LE ALBERE” E LA CITTà DI TRENTO DIVENTERANNO “IL QUARTIERE DEL NATALE SPECIALE” »

Venerdì 6 dicembre alle 18.00 in Piazza Donne Lavoratrici verrà presentata alla stampa l’inaugurazione e l’accensione dell’installazione artistica “Cometa Sonora”, che si svolgerà presso il quartiere Le Albere dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Il quartiere “Le Albere” insieme alla città di Trento diventeranno “Il quartiere del Natale speciale”

La “Cometa Sonora” è un’installazione artistica diffusa, un complesso di opere che si occupa di inquinamento, inteso non semplicemente nella sua accezione ambientale, ma anche in quella personale, sociale.

Le opere che la compongono sono tre, interconnesse fra loro. Sarà presente “Cometa”, un richiamo visivo e sonoro alla cittadinanza; “Slalom”, installazione artistica a cielo aperto che invita gli avventori a compiere delle scelte e “Son et Lumiére: the App Symphony”, uno spettacolo coordinato di luci e suoni della durata di circa 5 minuti, che illuminerà ed arrederà con il suono tutta la via principale del quartiere.

Il concetto alla base di questa installazione è quello di unire il tema natalizio estrapolandolo per qualche momento dal suo habitat consumistico per recuperarne la dimensione spirituale, prima ancora che religiosa. L’idea è quella di un richiamo artistico alle masse, una “cometa” che trasformi le famiglie in esploratori, che si incamminano sui sentieri della scelta.

Sarà un’occasione importante per godere a pieno, anche nel periodo natalizio, del quartiere progettato da Renzo Piano e permettere a cittadini e turisti di passeggiare, vivere momenti autentici e apprezzare in un’atmosfera particolare tutte le attività e i negozi presenti.

Saranno presenti:

Assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Trento, Roberto Stanchina

Artisti, Emanuele Lapiana e Mariano Detassis

I rappresentanti del Consorzio Trento Iniziative

Foto: archivio Opinione