CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE E HISTORIC TRENTO * CACCIA AL TESORO SHOP EDITION: « UN SUCCESSO PER LA CITTà DEL CONCILIO, COMMERCIANTI E PARTECIPANTI SI SONO MESSI IN GIOCO »

hiSTORIC Trento e Consorzio Trento Iniziative riescono ad animare le vie della città, nonostante tutto! Nel weekend di venerdì 9 e sabato 10 ottobre, il team hiSTORIC, grazie al supporto del Consorzio Trento Iniziative con il contributo del Comune di Trento, ha organizzato una caccia al tesoro digitale che ha coinvolto 8 commercianti del centro storico di Trento: Mercerie del Centro, Dream, Casa del Caffè, Artigianato Artistico, Coltelleria San Marco, La Rotonda, Details Design Store ed Equivalenza.

200 persone suddivise in 45 squadre hanno partecipato ad un evento nuovo per la città in cui utilizzando la app di messaggistica Telegram e interagendo con “Nett1”, un bot che risponde in modo automatico ai messaggi dei partecipanti, hanno scoperto nuove storie della città, risolto indovinelli e conosciuto alcuni dei negozi del centro storico.Famiglie, gruppi di amici e coppie hanno riempito la città’ di sorrisi divertimento nonostante la situazione complicata legata alla diffusione del Covid-19, contesto che non ha affatto fermato l’organizzazione e lo svolgimento del gioco.

Tutti, commercianti e partecipanti, si sono messi in gioco.

I commercianti organizzando indovinelli da risolvere o allestendo la propria vetrina per l’occasione; i partecipanti sperimentando un nuovo modo di visitare e vivere la propria città che mette insieme la dimensione digitale, con la scoperta e la voglia di tornare a camminare per le vie del centro storico rispettando la sicurezza.

Al termine di ogni giornata erano stati messi in palio due premi per i primi due classificati: i team più veloci a completare tutta la caccia al tesoro e i team più veloci a risolvere solo gli indovinelli. Ai primi verranno consegnati 100 euro di buoni spesa tramite l’app #Fuori, ai secondi, invece, 50 euro di buoni spesa. Tutti i commercianti, inoltre, hanno messo a disposizione sconti e buoni spesa per tutti i partecipanti alle due giornate di caccia al tesoro.

Dopo questa esperienza che ha raccolto commenti positivi da tutti i partecipanti ed entusiasmo e collaborazione da parte dei commercianti, il progetto hiSTORIC sta pianificando un nuovo evento natalizio che vuole essere più grande sia come contenuti e interazioni, che come partecipazione cittadina. Non solo: la caccia al tesoro hiSTORIC sta lavorando sodo per rendere i percorsi, che saranno tematici, disponibili e attivabili continuativamente in qualsiasi momento. Ogni città ha i suoi segreti e le sue storie da raccontare, il gioco è lo strumento ideale per scoprirle e tornare a vivere per la vie del centro.