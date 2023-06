CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE * CENTRO STORICO: « COMMERCIANTI UNITI PER LA “MAGICA NOTTE“, ROGGIA GRANDE – LARGO CARDUCCI – VIA GALILEI E DEGLI ORBI (17/6) »

15.56 - lunedì 12 giugno 2023

Commercianti uniti per la magica notte. Roggia Grande, Largo Carducci, Via Galilei e Via degli Orbi attivi per la Magica Notte di Sabato 17 giugno. APT Trento e Consorzio Trento Iniziative presentano le iniziative in programma su alcune vie della città in occasione delle Feste Vigiliane 2023.

Le Feste Vigiliane 2023 sono ormai alle porte e tutta la città si sta preparando a vivere al meglio il ricco palinsesto di iniziative messe in campo e proposte dal Centro Culturale Santa Chiara. Tra le proposte di quest’anno si inseriscono anche alcune attività programmate dal Consorzio Trento Iniziative in collaborazione con i commercianti e gli esercenti di alcune vie del centro storico e con il supporto di Apt Trento: attività volte a rendere ancora più accogliente e godibile il centro storico ma soprattutto attività che stanno portando un vento di unità e partecipazione rinnovati e rinforzati.

E’ così che l’occasione della Magica Notte è stata colta dagli esercenti di Roggia Grande per dare il via ufficiale ad un processo di valorizzazione urbana caratterizzato dalla sinergia virtuosa tra attività commerciali e proposte culturali attraverso un grande evento pubblico. L’UNCINO viene costituito per animare attraverso contenuti culturali, educativi, ludici e di intrattenimento una delle vie più antiche di Trento caratterizzata oggi da realtà commerciali e ricettive a forte carattere creativo, artigianale e artistico.

Per quanto concerne le iniziative per sabato 17 giugno, si parte la mattina alle 10 con il primo Pulk Market, curato da Vera Boni di Pulk Spazio Creativo, dedicato alla ricerca dell’alto artigianato, che proseguirà fino alle 17. Una decina di artigiane legate al Trentino esporranno le loro creazioni, in uno spettro differenziato di proposte tra ceramiche, abbigliamento, accessori e prodotti naturali per la cura del corpo. Uno spazio sarà dato a “Intrecci di donne” progetto collegato al CIF, centro italiano femminile di Trento, che presenterà delle gonne frutto di un laboratorio di sartoria permanente che ha unito donne in stato di vulnerabilità. Il market dedicato alla creatività è un momento esclusivo per offrire al pubblico pezzi unici legati alla fantasia e alla ricerca individuale delle makers altrimenti di difficile reperibilità. Oltre alla creatività il Pulk Market sarà attento alla sostenibilità coinvolgendo artigiane che sposano l’utilizzo di materiali naturali, elementi riciclati e a bassissimo impatto ambientale.

Anche i negozi dell’UNCINO diventeranno estensioni del market organizzando eventi dedicati al loro interno oppure diventando degli show lab, ospitando altre artigiane con proposte laboratoriali ed esponenziali. Nel negozio Mica Male dalle ore 10.30 alle 12.30 ci sarà la performance di live painting su vetrina di Silvia Be- nedetti mentre dalle 9.00 alle 12.00 il workshop di Isotta Graziadei (OttaCrafts) all’interno della Sartoria Galilei. Tutto il giorno in Interno 11 verrà riproposto il format “giornata d’artista” e KT Store si trasformerà in una “Urban Jungle”, installazione realizzata grazie a Vivai Brugna. Casa Trentini – Atemporary Art Apartments, attività rivolta all’ospitalità collocata nell’ UNCINO, aprirà le sue porte per presentare al pubblico l’ultimo progetto d’arte contemporanea su carta da parati realizzato dall’artista Francesco Simeti, parte della collezione Wall&decò with CARTEdition by AtemporaryStudio.

La presenza del market sarà occasione per “vestire” tutta la via Roggia Grande con arredi vintage e di modernariato per giocare su valori come recupero e riuso di oggetti vecchi, grazie al contributo e collaborazione di Trentino Weddings. Altrettanto importante l’aspetto green, il verde che attraverso fiori e piante si materializzerà grazie alla partecipazione di Vivai Brugna di Trento.

Durante il corso della giornata l’Autorimessa Europa si trasformerà in “Molo dell’Uncino”, per chiunque sceglierà di solcare le acque della Roggia, alla scoperta di un quartiere rinnovato, troverà un approdo disponibile fino alle ore 23.

Un momento di accompagnamento musicale all’aperitivo e alla cena nei bar e ristoranti della via preparerà il pubblico al grande evento della Magica Notte trentina, la video e sound installation dal titolo “….all’ombra …” ideata e realizzata da dedelight e Wasabi. “L’ombra e la luce, chiaro e scuro .. ossimori di visioni ma soprattutto luoghi dove proteggersi vivere il quotidiano, soprattutto in città dove il verde è quasi inesistente se non in giardini e parchi, ma per le strette vie la vegetazione non esiste. Per una notte il bosco prenderà il posto dei palazzi .. via Roggia grande diventerà appunto un luogo all’ombra degli alberi dove rilassarsi, comunicare e quindi vivere!!” queste le parole dell’artista Mariano Detassis.

L’opera di video mapping trasformerà via Roggia Grande in uno spettacolo a cielo aperto in cui l’elemento green esploderà in tutta la sua forza visiva e sonora trasformando l’Uncino in un bosco virtuale tra giochi di luci e colori. Un’ esperienza per la cittadinanza in cui l’arte entrerà in modo avvolgente nello spazio urbano al fine di uno stimolo visivo e intellettuale di tutti coloro che parteciperanno all’evento.

L’installazione sarà visibile le sere del 17 giugno dalle ore 21.00 a mezzanotte.

Due le key words, dunque, che fanno da filo conduttore di queste attività: creatività e sostenibilità.

Grande attenzione, infatti, sarà data a temi legati alla tutela dell’ambiente, simboleggiata da un nuovo arredo del quartiere composto da piante rigogliose inserite grazie alla collaborazione con il Comune di Trento che si manifesterà in futuro su diverse azioni condivise all’interno del patto per la gestione beni comuni, attualmente in fase di valutazione e approvazione.

In tutto questo processo creativo, nato proprio dal volere di alcuni esercenti, molto importanti sono state le collaborazioni con partner istituzionali che hanno apportato un significativo contributo: Trentino Art Academy e le associazioni di categoria di Confcommercio Trentino.

Oltre al progetto specifico su Roggia Grande, i commercianti di Largo Carducci, sempre nell’ottica di allestire una città accogliente e vivibile per la magica notte del 17 giugno, hanno organizzato un concerto di musica Jazz, coinvolgendo la band locale Punto Jazz che si esibirà nella via dalle 18.30 alle 21.00 circa, ricreando un’atmosfera unica ed elegante nel cuore del centro cittadino. Così come la piccola ma suggestiva Via degli Orbi, dove un tappeto bianco, una mostra di quadri e l’ospitalità dei commercianti, garantirà il giusto mix tra bellezza e sensualità ed impreziosire ancora di più lo scorcio cittadino.

Per l’occasione i commercianti coinvolti hanno deciso volontariamente e con grande entusiasmo, di prolungare l’orario di apertura dei negozi fino alle 22.00. Le porte dei negozi aperte simboleggiano il grande abbraccio che gli operatori di questi angoli di città vogliono rivolgere agli organizzatori delle Feste Vigiliane e a tutti coloro che vorranno farsi coinvolgere in questo rinnovato ed entusiasmante spirito di accoglienza.

L’UNCINO è un’iniziativa coordinata nella sua fase di start up da Franco Depedri ( City Bar), Giovanna Felluga ( Casa Trentini – Atemporary Art Apartments ), Gianluca Pallaoro ( Autorimessa Europa ) alla quale aderiscono Allessando Cavagna ( Mica Male ), Giovanna Cernica ( Dalla Sora Giovanna ), Silvia Dallago ( Interno 11 ), Rossella Depaoli ( Profumeria Depaoli ), Cristina Guarino e Massimiliano Scala ( Libreria Scala ), Tiziana Gecchele ( La Meridiana ), Stefano Maino (KT Store), Giulia Maino (Wooden) , Marco Moser e Chiara Ranzi ( Archlinea Trento ), Ivana Pangrazzi ( City Bar ), Edj e David Ravanelli ( Alla Terza ), Luca Furlan ( dai putei ), Anna Pedriva ( Intrecci Sartoria ).

Per Largo Carducci gli esercenti attivi nella realizzazione delle iniziative sono: Ana Duia ( Ana Duia), Eleonora Cortelletti (19dieci), Manuela Caneppele (Dream), Antonella Righi (Civico37), Musliovski Adel (Bistrot 18zero8), Elvis e Ida (Pizza Chef), Ravanelli David Eddy e Nicholas (Alla Terza), Nicola e Michele Del Marco (Randrè).

Per Via degli Orbi, Covi Matteo (Cash Cow), Luisa (Libellula), Maria Rosa Perissinotto (Store 67).