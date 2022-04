CONSORZIO COMUNI TRENTINI * SCOMPARSA FABIO ZANETTI: PRESIDENTE GIANMOENA, « UOMO CHE HA SEMPRE CREDUTO NEL RUOLO DEI COMUNI UNITI, A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ »

09.11 - domenica 03 aprile 2022

Il Presidente dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena, ricorda Fabio Zanetti: “Un uomo che ha sempre creduto nel ruolo dei Comuni uniti a servizio della comunità”

“Con Fabio Zanetti scompare un uomo che nella collaborazione tra gli Enti locali aveva interpretato la vita politica e amministrativa nel senso più alto del termine. Instancabile nel ruolo di Sindaco della sua Drena, non era scomparso dai radar della vita pubblica quando aveva esaurito il suo compito nella carica di primo cittadino. Conscio che il servizio alla comunità non nasce dall’ambizione, ma bensì da un forte ideale in una costruttiva partecipazione al bene comune, aveva continuato a essere uomo attivo nella collettività.”

Sono le parole di ricordo e cordoglio del Presidente dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena, alla notizia della scomparsa di Fabio Zanetti, già Sindaco di Drena e uno dei principali artefici della nascita del Consorzio dei Comuni Trentini.

Fabio Zanetti era Presidente emerito dell’Associazione degli ex-Sindaci della Provincia autonoma di Trento, nata nel 2007 e modificata nel 2019 in Associazione Sindaci Emeriti del Trentino, con sede presso il Consorzio dei Comuni Trentini.

E oggi Gianmoena ha voluto ricordare nel suo impegno amministrativo e politico anche Viglio Nicolini, anche lui scomparso quest’oggi e già Sindaco di Pieve di Bono e presidente del BIM del Chiese.