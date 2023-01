CONSOB * INVESTITORI ITALIANI 2022: « CRESCIUTA LA PERCENTUALE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ, IL 37% NON RIESCE A FARE FRONTE A SPESE FISSE E RICORRENTI » (PDF RAPPORTO)

11.21 - giovedì 26 gennaio 2023

Il Rapporto fornisce evidenze in merito a conoscenze finanziarie, attitudini e scelte finanziarie degli investitori italiani, anche al fine di cogliere eventuali profili di attenzione che possono derivarne per la loro tutela. L’edizione 2022 si basa sull’indagine “L’approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane” somministrata nei mesi di giugno e luglio 2022 da GfK Italia a un campione di 1.436 individui, di cui l’80% uomini, rappresentativi della popolazione degli investitori italiani. Il Rapporto esplora anche talune differenze di genere sulla base di un campione esteso a 2.085 individui e più bilanciato rispetto alla presenza femminile.

La situazione economico-finanziaria degli intervistati è stata definita facendo riferimento non solo a reddito e ricchezza finanziaria familiari ma anche a elementi concernenti la vulnerabilità, che può discendere da dinamiche reddituali avverse, la fragilità, intesa come difficoltà a far fronte alle spese correnti, l’esposizione a spese impreviste e l’indebitamento. La percentuale di investitori che riferisce di aver registrato un calo temporaneo o permanente delle proprie entrate si attesta al 23%, in aumento rispetto al 2021 (quando si attestava al 17%). È cresciuta anche la percentuale di famiglie ‘fragili’, ossia in difficoltà nel far fronte a spese fisse e ricorrenti, portandosi al 37% del campione (33% nel 2021).

Rimane stabile invece al 23% la quota di individui che dichiara di non essere in grado di gestire una spesa imprevista di 1.000 euro (famiglie ‘esposte’). Per quanto riguarda l’indebitamento, il 47% degli intervistati afferma di aver contratto debiti verso un intermediario finanziario (40% dei casi) e/o verso parenti e amici (13%), per l’acquisto o la ristrutturazione di una abitazione e/o per affrontare spese correnti. Il confronto cross section con il 2021 indica una percentuale più contenuta di soggetti indebitati, a fronte di una riduzione della quota degli intervistati che fanno ricorso al prestito bancario e di una sostanziale stabilità del dato riferibile a quanti chiedono supporto alla rete dei contatti prossimi