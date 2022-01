CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * QUIRINALE: NOGGLER, « CONGRATULAZIONI A MATTARELLA, L’ITALIA BENEFICIA DI QUESTA STABILITÀ E ANCHE L’AUTONOMIA »

20:55 - 29/01/2022

Il presidente del Consiglio regionale Josef Noggler è soddisfatto dell’elezione del presidente della Repubblica. Continuità anche per l’autonomia.

“Ci è voluto più tempo del dovuto, ma il risultato non è solo soddisfacente”, dichiara il presidente del Consiglio regionale Josef Noggler. “Il presidente Sergio Mattarella ha già dimostrato nei suoi sette anni di mandato di essere in grado di far lavorare insieme i partiti. L’Italia beneficia di questa stabilità, e anche l’autonomia”.