CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL * ATTIVITÀ POLITICA: PRESIDENTE PACCHER, « NON È PREVISTO ALCUN RIMBORSO AI CONSIGLIERI CHE PARTECIPANO ALLE SEDUTE IN REMOTO »

In merito a quanto apparso oggi su alcuni media locali, relativamente al provvedimento dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Trentino Alto Adige – Sudtirol in materia di partecipazione alle sedute, ritengo doveroso precisare che il dispositivo non prevede in alcun rimborso ai consiglieri regionali che partecipano alle sedute del Consiglio in modalità telematica.

Il regolamento prevede invece che i soli consiglieri che si recano presso la sede del Consiglio regionale di Trento o di Bolzano, per partecipare ai lavori, vengano considerati in presenza ed abbiano pertanto il trattamento previsto per la partecipazione alle sedute. Detto provvedimento esclude qualsiasi rimborso chilometrico a coloro che partecipano alle sedute dalla propria abitazione o da un luogo diverso da quello del Palazzo del Consiglio regionale di Trento o di Bolzano.

Quanto sopra a precisazione di quanto già peraltro precedentemente dichiarato e nel rispetto dell’attività di tutti i consiglieri regionali, chiamati in un momento come questo a svolgere il proprio incarico istituzionale nel miglior modo possibile a garanzia dei cittadini.

*

Roberto Paccher

Presidente del Consiglio Regionale Trentino Alto Adige-Südtirol