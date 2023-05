CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * PROIETTILE A FUGATTI: GUGLIELMI, « ATTO DI INTIMIDAZIONE TANTO GRAVE QUANTO VIGLIACCO »

15.56 - lunedì 29 maggio 2023

Vicinanza e sostegno al presidente della Provincia Maurizio Fugatti arrivano dal vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi: “E’ davvero difficile trovarsi a commentare ancora una volta un atto di intimidazione tanto grave quanto vigliacco nei confronti di chi, come il governatore Fugatti, è chiamato a fare scelte non facili in difesa della nostra gente. Un segnale di un ulteriore imbarbarimento di un clima che – ci auguriamo – troverà unanime condanna”.