CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * CASO CHICO FORTI: PACCHER, « APPRENDO CON SODDISFAZIONE DELL’IMPEGNO DELLA FARNESINA, MANTENIAMO ALTA L’ATTENZIONE »

Chico Forti. Paccher: manteniamo alta l’attenzione. “Apprendo con soddisfazione dell’impegno della Farnesina sul caso Chico Forti” – Così Roberto Paccher, Presidente del Consiglio regionale, commenta le dichiarazioni del ministero degli Esteri sul caso Forti – “In questi mesi, nonostante l’emergenza in atto, il lavoro per dare a Chico almeno l’opportunità di rientrare in Italia non si è fermato e abbiamo mantenuto costante l’attenzione sulle vicende di un Trentino che da molti anni chiede che sia fatta luce su un caso che ha ancora molte ombre.

La situazione contingente non ha permesso che potessi recarmi da lui personalmente, come avevo promesso e come auspicato da tanti nostri concittadini che vogliono fargli sentire la nostra vicinanza, ma anche da qui, grazie all’intervento dei nostri rappresentanti oltre oceano, manteniamo il contatto e prosegue l’opera diplomatica. Ringrazio – conclude Paccher – coloro che si stanno adoperando attivamente per far sì che questo sia possibile e auspico che possa presto tornare in patria quanto prima, vicino ai propri cari”.