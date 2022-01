CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO AA – SÜDTIROL * DAVID SASSOLI: NOGGLER E PACCHER, « CORDOGLIO E STUPORE PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO »

8:14 - 11/01/2022

Profondo cordoglio e grande stupore anche anche in regione per l’improvvisa scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. L’uomo politico era stato ospite anche di recente, nel luglio scorso, delle istituzioni trentine ed il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige Josef Noggler ed il vicepresidente dell’aula Roberto Paccher hanno ancora bene in mente le parole di grande attenzione di Sassoli per le Autonomie Speciali e per il loro ruolo all’interno della cornice europea: “Il presidente Sassoli era stato a Trento di recente, durante l’estate, alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa ad Antonio Megalizzi, lo studente morto a Strasburgo mentre inseguiva il proprio sogno di una Europa sempre più forte e coesa” osserva Paccher.

Conclude il vicepresidente del Consiglio regionale: “L’improvvisa scomparsa di Sassoli ci lascia orfani di una persona sinceramente attenta alle Specialità dei territori e che ha lavorato sino all’ultimo anche nelle difficoltà di una pandemia che da quasi due anni rende ancora piu pesanti le responsabilità di chi fa politica” chiosa Paccher.