CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * VISITA PRESIDENTE PACCHER A MALGA BASSON DI SOTTO: «È NOSTRO DOVERE DIFENDERE QUESTE REALTÀ, VALORIZZANO IL TERRITORIO»

14.06 - sabato 30 novembre 2024

Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher a sostegno della tradizione casearia: visita a Malga Basson di Sotto. Il Presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige Roberto Paccher ha fatto visita ai titolari di Malga Basson di Sotto, a Passo Vezzena, per portare la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni a chi, con impegno e passione, mantiene viva la tradizione casearia delle nostre montagne. “Le malghe come Basson di Sotto, da poco premiata dalla fondazione de Bellat per l’eccellenza di un suo formaggio, sono il simbolo di un patrimonio culturale e produttivo caseario unico, che unisce tradizione, rispetto per l’ambiente e qualità,” ha dichiarato il presidente.

“È nostro dovere difendere queste realtà, che non solo valorizzano il territorio, ma garantiscono prodotti sani e sicuri grazie a metodi tramandati da generazioni. L’incidente che ha causato la presunta intossicazione di una bambina è riferibile ad una partita di formaggio a latte crudo già individuata e ritirata in una realtà produttiva. Le nuove norme, già annunciate dalla Provincia, garantiranno ulteriore sicurezza, ma non debbono altresì tradursi in una caccia alle streghe che finirebbe per penalizzare piccole realtà come questa malga” ha concluso Paccher.

Durante l’incontro con i titolari della Malga, la signora Luisa ed il figlio Andrea, il presidente ha ribadito l’impegno della politica a sostenere i produttori locali, lavorando per normative che tutelino sia la sicurezza alimentare che le specificità delle piccole realtà artigianali, pilastro dell’identità del Trentino Alto Adige.