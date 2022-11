CONSIGLIO REGIONALE TN-AA SÜDTIROL * UFFICIO DI PRESIDENZA: « GALATEO (FDI) ELETTO SEGRETARIO QUESTORE, AL POSTO DEL DIMISSIONARIO URZÌ »

12.30 - mercoledì 16 novembre 2022

Marco Galateo, Fdi, eletto segretario questore del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige Südtirol. Il consigliere entra anche in Prima Commissione al posto del dimissionario Alessandro Urzì.

Consiglio regionale in aula a Bolzano oggi e domani mattina. Il presidente Josef Noggler in apertura della riunione ha ricordato la scomparsa dei consiglieri Piergiorgio Plotegher (Msi/An, 1978-88 e 1998-2003) e Alois Zingerle (Svp, 1979-1988) ed ha invitato i consiglieri ad un minuto di raccoglimento. Noggler ha poi ricordato che al posto di Alessandro Urzì è subentrato Marco Galateo, del gruppo Fratelli d’Italia. Allo stesso modo Lucia Maestri e Bruna Dalpalù, consigliere trentine, sono entrate a fare parte del gruppo del Pd e di Fratelli d’Italia, rispettivamente al posto di Sara Ferrari e Alessia Ambrosi.

A quel punto visto che l’ordine del giorno prevedeva l’elezione di un segretario questore dell’Ufficio di presidenza, in sostituzione di Urzì, la riunione è stata sospesa su richiesta del capogruppo del Pd Luca Zeni. Alla ripresa dei lavori è stato ricordato che deve essere un esponente italiano e di minoranza: sono stati fatti i nomi di Marco Galateo, dal capogruppo di Fdi Claudio Cia, e quello di Alex Marini (Cinquestelle) da Paul Köllensperger (Team K).

A quel punto è toccato al capogruppo della Lega Mirko Bisesti chiedere una nuova sospensione dei lavori. Il presidente Noggler ha poi ricordato che può essere segnato un solo nome sulla scheda e si è proceduto dunque alla votazione a scrutinio segreto. Su 66 voti, Galateo ne ha ottenuti 26 e Marini 25, 8 con nulle e 4 schede bianche: il nuovo segretario questore è dunque Marko Galateo.

Si è continuato con la nomina di un nuovo membro della prima commissione legislativa al posto di Alessandro Urzì, Fratelli d’Italia: la proposta è stata quella di Marco Galateo, fatta dal proprio partito, ed è stata votata digitalmente: 39 i sì.

Il passo successivo sarebbe stato designare un consigliere per il Comitato consultivo per cittadini europei colpiti da eventi bellici e calamitosi, posto occupato da Sara Ferrari, dimissionaria. A quel punto per chiarire il punto è stato deciso, su richiesta del consigliere Zeni, di sospendere i lavori della mattinata per una riunione politica sul tema. I lavori proseguono nel pomeriggio.