CONSIGLIO REGIONALE TN-AA SÜDTIROL * INFORMAZIONE: VICEPRESIDENTE PACCHER, « SOPPRESSIONE TERZA EDIZIONE TGR RAI TRENTO, NON CONDIVISIBILE LA DISPARITÀ RISPETTO ALLA REDAZIONE DI BOLZANO »

18:19 - 8/01/2022

La terza edizione della Testata Giornalistica Regionale della RAI verrà cancellata, ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano dove continuerà ad essere trasmessa. Sulla disparità di trattamento dell’informazione interviene il vicepresidente del consiglio regionale Trentino Roberto Paccher: “Ritengo che il prosieguo della messa in onda dopo il 10 gennaio debba essere esteso anche alla redazione di Trento, che insieme a quella di Bolzano, produce quotidianamente tre edizioni del TG regionale. La decisione dei vertici aziendali RAI appare difficile da capire e non condivisibile, soprattutto a fronte dell’autonomia regionale del Trentino Alto Adige ed in particolare di quella trentina” osserva Paccher.