CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * MARIA ROMANA DE GASPERI: VICEPRESIDENTE PACCHER, « NON AVEVA MAI INTERROTTO LEGAME CON LA SUA VALSUGANA »

13.43 - mercoledì 30 marzo 2022

Paccher: “Mai interrotto legame con la sua Valsugana”. Il cordoglio del vicepresidente del Consiglio regionale per Maria Romana De Gasperi.

Il cordoglio del vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi non è puramente quello di un rappresentante delle istituzioni ma anche di un valsuganotto: “La signora Degasperi non è stata solo figlia del grande statista Alcide ma anche una profonda conoscitrice dell’Autonomia del Trentino Alto Adige. Maria Romana era molto legata al territorio, aveva mantenuto la casa di Sella Valsugana dove trascorreva (come faceva il padre Alcide) le vacanze estive.

Il suo essere legata al Trentino era anche rafforzato dalla presenza, anche come presidentessa onoraria, in diverse realtà culturali della nostra provincia. Mi piace ricordarla nella sala di rappresentanza della Regione, nel gennaio del 2020, quando partecipò ad un concerto del Coro del Noce, in una serata che come Consiglio regionale volemmo dedicare al grande Alcide”. Chiosa Paccher: “Romana ci ha sempre ricordato la vicinanza del padre nei momenti decisivi, financo drammatici, per il Trentino.

La signora in questi anni è stata testimone straordinaria di quelle pagine di storia”.