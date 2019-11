CONSIGLIO PROVINCIALE – TRENTO * V COMMISSIONE: « LA GIUNTA SI APPRESTA A DELIBERARE LO STRALCIO 2019 DELL’ATTO DI INDIRIZZO PER L’UNIVERSITà DI TRENTO E LA RICERCA »

La Giunta si appresta a deliberare lo stralcio 2019 dell’Atto di indirizzo per l’Università di Trento e per la ricerca. Sul testo ha espresso parere positivo oggi la V Commissione consiliare, presieduta da Alessia Ambrosi: 5 i voti favorevoli, compresi quelli dei consiglieri di minoranza Sara Ferrari e Filippo Degasperi, con astensione invece di Paolo Ghezzi.

A illustrare il documento c’era l’assessore competente, Mirko Bisesti, che ha spiegato come la prossima delibera serva a dare le dritte e gli stanziamenti necessari nell’immediato, mentre si rinvia ai primi mesi del 2020 la definizione dell’Atto di indirizzo pluriennale. Ci si sta già lavorando da tempo e c’è molta carne al fuoco, si sta ragionando tra l’altro – anche con altre Università – sull’opzione di impegnare l’ateneo trentino pure nelle materie medico-sanitarie. Quanto all’edilizia universitaria, al di là delle previsioni di questo atto 2019 – per 4,9 milioni di euro d’impegno finanziario – c’è in vista un piano di sviluppo pluriennale importante (il budget di qui al 2022 ammonta già a 37 milioni di euro).

L’assessore ha evidenziato come i trasferimenti della Pat al settore universitario siano complessivamente sostanziosi: l’atto di indirizzo 2019 prevede infatti 117 milioni e mezzo di euro, uno e mezzo dei quali è focalizzato su programmi specifici. Tre di questi programmi sono nuovi: il primo riguarda attività di formazione e ricerca nel campo delle risorse idriche e dell’energia; il secondo prospetta la sperimentazione della metodologia cosiddetta della spinta gentile nel campo del contrasto alla povertà (si tratta di favorire nei cittadini comportamenti virtuosi come contraltare delle misure di sostegno concesse); il terzo progetto contempla interventi di formazione alla imprenditorialità.

Gli interventi dei consiglieri provinciali.

Sara Ferrari.

Le scelte politiche vengono rinviate all’anno prossimo, per ora c’è una conferma di impegni e linee date dal governo precedente, ragion per cui sono favorevole. Giudico interessanti anche i due progetti aggiuntivi sulla formazione all’imprenditorialità e sulla “spinta gentile”. Voglio dire poi una parola sulle ingerenze parlamentari di questi giorni, relative ai fatti accaduti dentro l’ateneo in occasione della conferenza di Biloslavo: la politica dovrebbe sempre avere rispetto dell’ateneo e delle sue scelte autonome.

Paolo Ghezzi.

La Giunta Fugatti sull’Università fa esattamente come con il bilancio della Provincia, che discuteremo in dicembre: propone un documento tecnico, che rinvia all’assestamento dell’anno prossimo le scelte politiche. E’ stato forse sprecato l’anno appena trascorso?

Filippo Degasperi.

Leggo un documento che contiene intenzioni buone e condivisibili, per quanto tali. Vorrei avere le rendicontazioni relative ai progetti sin qui attuati nel campo della formazione.

L’assessore Bisesti in replica.

Quanto accaduto in occasione della conferenza di Biloslavo è stato un brutto episodio e credo che i nostri parlamentari abbiano solo detto che certe cose non dovrebbero accadere.