CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * TRENTINI NEL MONDO: KASWALDER, « VISITA VIRTUALE ALLA SALA DEPERO, ESPERIENZADA ISTITUZIONALIZZARE PER RAFFORZATE I RAPPORTI CON CHI VIVE ALL’ESTERO »

Consiglio provinciale, un successo la visita virtuale dei trentini nel mondo alla sala Depero. E’ vero, il male, anche quello grande del Covid, lascia sempre un po’ di bene. E questo po’ di bene che sta lasciando la pandemia è forse quello di averci reso più familiare l’uso dei collegamenti video che in questi mesi duri ci hanno reso meno soli e – qui sta il punto – hanno reso il mondo ancora più piccolo.

Da questa esperienza collettiva è nata l’idea, messa a punto da Rodolfo Ropelato, Anna Eccher e Martina Rizzi, della struttura dell’Ufficio Stampa del Consiglio, di far conoscere, più precisamente video conoscere, agli emigrati trentini le istituzioni e i luoghi delle istituzioni del Trentino, di quella che è anche casa loro.

Così, in collaborazione con la Trentini del Mondo, sabato pomeriggio per quasi due ore emigrati, figli e nipoti di trentini, si sono collegati per scoprire virtualmente la storia, la ricca simbologia della sala Depero, prima sede del Consiglio regionale e provinciale, la vita dell’artista trentino e, partendo dall’arte, per capire come funziona l’autonomia.

Un’iniziativa che ha avuto successo. Collegamenti da Canada, Brasile, Argentina, Uruguay, Belgio e Stati Uniti. Una “prima” che è andata bene; un’esperienza, come ha ricordato il Presidente del Consiglio Walter Kaswalder, che si dovrà istituzionalizzare anche per rafforzate i rapporti con i trentini che vivono e lavorano all’estero. Trentini nel mondo, ha sottolineato, che rappresentano una vera ricchezza culturale, morale e anche economica.

Soprattutto oggi che il Trentino si trova di fronte alla sfida del post Covid e ha bisogno di contatti per esplorare nuovi mercati e consolidare la presenza delle nostre imprese e del nostro lavoro all’estero. Apprezzamento per questa iniziativa e per la sua importanza, con l’augurio che quella di sabato sia stata la prima tappa di un lungo cammino, è stato espresso dai consiglieri Denis Paoli e da Alex Marini, consultori per l’emigrazione.

Ma la soddisfazione è venuta soprattutto dai volti sorridenti (molti giovani, tante donne) di nostri conterranei collegati da migliaia di chilometri di distanza, dai loro ringraziamenti pronunciati con le sonorità delle loro lingue arricchite dall’accento italiano e trentino.